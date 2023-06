Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul va deschide un nou front in Georgia și Moldova dupa infringerea Ucrainei. Astfel de posibile acțiuni ale țarilor occidentale au fost menționate de catre jurnalistul Lucas Leyros. Potrivit lui Leyros, Occidentul nu se așteapta ca Ucraina sa invinga in conflictul cu Rusia, ci doar la eforturi…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa."Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul) sub controlul lor", a scris…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Ucraina și susținatorii sai occidentali ar putea face „ireversibila” o infrangere a Rusiei in razboi inca din acest an și a mulțumit Germaniei pentru ca este un „prieten adevarat” in timpul unei vizite la Berlin, scrie Reuters.Zelenski a obținut…

- Trupele ucrainene au intrat in linie dreapta pentru pregatirea contraofensivei impotriva trupelor ruse care ocupa o parte din tara. Se fac antrenamente și se creeaza noi unitati militare. „Pregatim in mod intens noi brigazi si unitati care vor arata pe front ceea ce au invatat”, a afirmat presedintele…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca foarte multe persoane au murit din cauza razboiului sangeros ordonat de Vladimir Putin in Ucraina. Ce declarație șocanta a facut președintele Rusiei inainte de invazie și ce spunea despre aderarea la NATO.

- Ultrabogații ruși și-au vazut averile crescand in ultimul an, in ciuda sancțiunilor occidentale asupra Rusiei din pricina invaziei sale in Ucraina, conform topului Forbes al celor mai bogați miliardari de pe planeta, care a fost facut public miercuri, relateaza The Moscow Times.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat joi prima sa vizita la Kiev de la invazia pe scara larga a Rusiei, in semn de sprijin pentru Ucraina, care se pregatește sa lanseze o contraofensiva, transmite Reuters.Stoltenberg a adus un omagiu soldaților ucraineni care au fost uciși luptand…