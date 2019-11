Analia Selis, pe scena Palatul Culturii ”Teodor Costescu”

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de teatru vor putea vedea sambata seara, de la ora 19.00, pe scena Palatului Culturii „Teodor Costescu”, spumoasa comedie „Cocktail”, cu indragitele actrite Maia Mor¬gen¬stern si Carmen Tanase.

- Palatul Culturii ”Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin gazduieste, luni, 21 octombrie, o comedie de exceptie. ”Si cine nu iubeste” este un spectacol de teatru despre iubiri neasteptate, intarziate, improbabile sau de-a dreptul stinse.

- „Intre Chin si Amin”, ultimul film al regizorului Toma Enache, va avea premiera de gala in Sala Mare a Palatului Culturii „Teodor Costescu”, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00. Spectatorii din Drobeta-Turnu Severin vor avea, asadar, ocazia sa vizioneze filmul in compania lui Toma Enache, a unor…

- Copii de la mai multe scoli din municipiul Drobeta Turnu Severin (clase pregatitoare si I-IV) au participat gratuit astazi, 26 septembrie, la proiectia filmului de aventura „Dupa aur, in Canada” (regia Niels Nørløv Hansen), in sala mare a Palatului Culturii „Teodor Costescu”.

- Talentata, frumoasa și pasionala cantareața Analia Selis vine sa concerteze la Satu Mare. Cantareața argentiniana stabilita in Romania va performa in cadrul spectacolului Tango Simfonic (ediția a II-a) in ziua de joi, 26 septembrie, de la ora 18:30, in sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare.

- Strauss Festival Orchestra Vienna prezinta, pentru al unsprezecelea an consecutiv in Romania, spectacolul „Vienna Classic Christmas”. Evenimentul va avea loc si la Palatul Culturii “Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin pe 11 decembrie 2019, incepand cu ora 19:30.

- Un hunedorean a facut senzație la “Vocea Romaniei”. Este vorba de vulcaneanul Bogdan Ghirau, care a reușit sa intoarca trei din cele patru scaune de la cea mai așteptata emisiune muzicala a toamnei, difuzata de PRO TV. Bogdan Ghirau a intors trei scaune la ”Vocea Romaniei”, dupa ce a avut…

- Ieri, 2 septembrie, a debutat editia cu numarul 22 a Galei tanarului actor HOP 2019, dedicata unei teme generoase: "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual".Competitie profesionista care pune in valoare creativitatea, originalitatea si aptitudinile deosebite ale tinerilor actori,…