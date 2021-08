Stația de metrou Eroilor se numește de acum Opera Română

Metrorex redenumeste statia Eroilor 2 in statia Opera Romana, pana la sfarsitul acestui an. Noul nume este dat in semn de pretuire a Operei Nationale Bucuresti la implinirea a 100 de ani de existenta. Marcarea evenimentului a avut loc astazi, 26.08.2021, in cadrul unei conferinte… [citeste mai departe]