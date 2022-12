Drama sfasietoare pentru o familie din Maramures!Anais,fetița lor de 8 luni a fost gasita de tata moarta in patuț, dupa ce a fost diagnosticata cu o banala raceala. Coșmarul parinților lui Anais a inceput in momentul in care fiica lor a ajuns cu febra 40 la spital. Dupa ore intregi de așteptare, bunicului fetiței i s-a comunicat ca pot sa se intoarca acasa. Ba chair, la acel momen medicul de la spital ar fi certat-o pe mama fetiței pe motiv ca nu era caz de urgența. Vestea tragica a veni, insa marți dimineața, la ora 06:50 cand micuța Anais a fost gasita moarta „Azi, 13 decembrie, la ora 06.50,…