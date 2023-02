Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a luat in vizor banii trimisi de romanii din strainatate: Cum este definita o persoana fizica cu o avere mare ANAF a luat in vizor banii trimisi de romanii din strainatate: Cum este definita o persoana fizica cu o avere mare Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis un nou document in dezbatere…

- Maramureșenii cu averi mari au intrat in vizorul ANAF. Chiar la ultima ședința de Colegiu Prefectural Maramureș s-a anunțat oficial ca in județ va incepe controlul marilor averi ale persoanelor fizice. Acum ANAF definește concret ce inseamna acest control și cine este vizat. Potrivit proiectului de…

- Economie ANAF va trimite notificari catre romanii cu averi mari / Nou proiect de ordin ce vizeaza estimarea bogației persoanelor fizice februarie 3, 2023 11:28 Lucian Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a vorbit despre un nou proiect de ordin ce vizeaza stabilirea…

- ANAF a publicat in dezbatere un proiect de ordin al presedintelui institutiei privind persoanele fizice cu averi mari. Documentul stabileste cum va estima ANAF averile mari ale romanilor, iar acestia vor primi notificari. Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili…

- ANAF a publicat in dezbatere un proiect de ordin al presedintelui instituiiei privind persoanele fizice cu averi mari. Documentul stabileste cum va estima ANAF averile mari ale romanilor, iar acestia vor primi notificari. Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili…

- Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili cine face parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. Cei trecuti in lista grupului anterior mentionat si sotii, sotiile, rudele, afinii acestora pana la gradul al doilea vor face parte din grupul extins al persoanelor…

- Potrivit proiectului de ordin pus joi in dezbatere publica, o persoana fizica rezidenta fiscal in Romania este considerata bogata daca deține o avere, atat in țara, cat și in strainatate, evaluata la cel puțin 25 de milioane de euro și/sau echivalentul in și/sau alte valute.In baza acestui criteriu,…

- Acțiunile pe care unele persoane condamnate definitiv le au la Bursa de Valori București ar urma sa fie vandute de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a confirmat deja informația pentru HotNews.ro. ANAF a demarat o procedura de achiziții publice pentru o…