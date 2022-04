ANAF vrea să convingă profesorii, manichiuristele și proprietarii care își închiriază casele să plătească impozite ANAF a demarat trei proiecte pilot in mai multe județe ale țarii pentru a convinge cateva categorii profesionale care desfașoara activitați „la negru” sa se conformeze voluntar și sa le declare, pentru a plati taxe și impozite. Primul proiect-pilot se adreseaza profesorilor care dau meditații și se va derula in Sibiu (sic!) și Cluj. Proiectul […] The post ANAF vrea sa convinga profesorii, manichiuristele și proprietarii care iși inchiriaza casele sa plateasca impozite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

