ANAF VINE IN SPRIJINUL CONTRIBUABILILOR “Cea mai buna metoda prin care contribuabilii se pot familiariza cu serviciile online este utilizarea lor”. Pornind de la aceasta premisa, ANAF a pus la dispoziția contribuabililor, in 98% dintre sediile sale, calculatoare in sistem self service. La cerere, contribuabilii vor fi indrumați direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale. Lista sediilor in care este disponibil acest nou serviciu pentru contribuabili poate fi accesata la urmatorul link. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/listeselfservice.htm De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol si foto: informatiadealba.ro

