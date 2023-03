Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom este la un pas de a ramane fara licența de exploatare a zacamintelor Domino și Pelican sud, pentru care ar fi trebui sa depuna documentația inca din luna decembrie. In ciuda insistențelor din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, OMV Petrom tot nu a depus planul de dezvoltare…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala scoate la concurs peste 300 de posturi in Bucuresti. In conformitate cu prevederile art. 618 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.57 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.nr.611 2008 pentru aprobarea…

- O anumita categorie de romani va fi controlata la sange daca au avut afaceri intr-un anumit domeniu care este foarte la moda in mai toata lumea. Astfel, Agenția Naționala de Administrare Fiscala te ia in vizor daca ai folosit acești bani. ANAF controleaza romanii care au faut bani din acest domeniu.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat vineri, conform legii, asa numita lista a rusinii, care cuprinde persoanele juridice ce nu si-au platit taxele catre stat in al patrulea trimestru al anului 2022.In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale…

- Persoanele fizice care au venituri din chirii trebuie sa inregistreze contractele la ANAF. Daca contractul a fost incheiat din acest an, termenul este de 30 de zile. Daca e deja in derulare, termenul este de 90 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elevii claselor V-XII pot participa, incepand cu luna ianuarie, la lecțiile de educație financiara organizate la sediul BNR. Activitațile sunt grupate in mai multe categorii de subiecte, in funcție de nivelul clasei și de eventualele domenii de interes ale participanților, precizeaza Banca Naționala…

- O treime din firmele austriece care activeaza pe piața din Romania au datorii la bugetul de stat. In total, acestea depașesc 390 de milioane de lei. 500 dintre ele sunt executate silit de ANAF, informeaza Digi24. „La data de 30 noiembrie a anului 2022, un numar de 2.915 contribuabili cu capital majoritar…

- ANAF șterge o parte din datoriile romanilor Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anuleaza automat, in primele șapte zile ale fiecarui an, anumite datorii existente la sfarșitul anului precedent. Astfel, la inceputul lunii ianuarie 2023 sunt șterse automat datoriile pana in 40 de lei, care…