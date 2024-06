Stiri pe aceeasi tema

- ANAF vinde RUBINE și bijuterii din aur și argint confiscate In luna iunie, ANAF scoate la vanzare peste 700 de grame de rubine și bijuterii din aur și argint, estimate la peste 10.000 de euro., informeaza alba24.ro. ANAF vinde rubine și bijuterii din aur și argint confiscate. Agenția Naționala de Administrare…

- FOTO: ANAF vinde rubine și bijuterii din aur și argint confiscate. Cum se pot cumpara ANAF vinde rubine și bijuterii din aur și argint confiscate. Agenția Naționala de Administrare Fiscala vrea sa recupereze prejudiciile provocate de anumite firme sau diverse persoane, prin vanzarea directa sau scoaterea…

- In primele cinci luni ale acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat peste 11.000 de controale antifrauda, cu implicatii fiscale in crestere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anuntat, luni, Ministerul Finantelor. Sanctiunile contraventionale,…

- Ministerul Finantelor anunta, miercuri seara, ca, in luna aprilie, actiunile de control ale ANAF au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. S-au facut aproape 5.000 de controale si au fost trimise contribuabililor aproape 3..000 de notificari, care au vizat riscuri fiscale de 2 miliarde de lei.…

- ”In vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile de control fiscal, desfasoara in prezent, doua tipuri de actiuni care presupun interactiunea cu contribuabilul de la distanta: emiterea Notificarii de conformare, care reprezinta…

- Calendar obligații fiscale in luna aprilie 2024. Termene la ANAF pentru declarații, situații și impozite. Formulare Calendar obligații fiscale in luna aprilie 2024. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) informeaza contribuabilii privind obligațiile fiscale cu termen in aprilie. Contribuabilii…

- Primarul Marius Pintilie de la Pașcani dorește sa suplimenteze bugetul local cu diverși bani recuperați din prejudicii. Dar nu invoca nimic despre firmele sale. Primarul Marius Pintilie din Pașcani s-a pronunțat asupra unei plangeri trimise la DNA pentru recuperarea unui presupus prejudiciu de 6 milioane…