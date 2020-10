ANAF vinde mașini ieftine! Licitațiile pornesc de la 160 de euro Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare mai multe autoturisme in perioada urmatoare prin intermediul sediilor regionale din Brașov, București și Craiova. Brașov In data de 26 octombrie, ora 12, va fi scos la licitație (a doua) de catre ANAF Brașov un automobil Mazda 323, la prețul de 1.173 de lei (exclusiv TVA). Autoturismul se afla in custodia I.P.J. Brașov, Camera de Corpuri Delicte. ALERTA in PNL. Doi deputați au ajuns la ATI. Cum s-au infectat? In ziua de 27 octombrie, ora 12, se va vinde la licitație (a doua) un autoturism BMW 530d, an de fabricație 2007, cu motor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF scoate mașini la licitație: VW Golf la 160 de euro, Skoda Superb la 1.400 de euro și altele ANAF Brașov scoate la licitație in data de 26 octombrie 2020 un automobil Mazda 323, la prețul de 1.173 de lei (exclusiv TVA). In ziua de 27 octombrie se va vinde la licitație (a doua) un autoturism…

- Principala modalitate prin care se pot realiza masini electrice mai ieftine este inovarea la capitolul baterii - eficientizarea lor. Tesla a anuntat deja baterii care vor oferi de cinci ori mai multa energie, de sase ori mai multa putere si cu 16% mai multa autonomie de deplasare, potrivit BBC. …

- Elon Musk a anunțat ca Tesla vrea sa scoata pe piața o mașina electrica la 25.000 de dolari, scaderea de preț venind mai ales de la faptul ca se va reuși reducerea la jumatate a costului bateriei. Investitorii au fost dezamagiți de lipsa unor anunțuri mai importante, cum ar fi bateria care ține un milion…

- Viitoarea masina urmeaza sa apara anul viitor si este un model mult mai mare si mai scump decat noul ID3 care la randul sau nu se vinde nici in acest moment. VW spune ca noul sau viitorul ID4 este o masina pentrui milioane nu pentru milionari in ciuda faptului ca un ID3 First are un pret…

- Alegatorul voteaza, la alegerile locale, numai la sectia unde este inscris in lista electorala permanenta ori la cea unde este arondata adresa la care isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz, iar cel care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie…

- Tanarul, un rezident din sudul Floridei, ar fi deturnat aproape patru milioane de dolari, beneficiind de imprumuturi de la Guvernul menite sa ajute IMM-uri sa traverseze criza covid-19. Masina de lux a fost confiscata vineri, la arestarea tanarului. Justitia a confiscat, de asemenea, 3,4 milioane de…

- Proba scrisa a inceput la ora 10.00 si a durat 3 ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militara, Medicina Dentara și Farmacie. Candidații au putut intra in salile de concurs in care au fost repartizați intre orele 9,00 și 9,30. Candidații vor avea asupra lor chestionarul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a promovat o informație falsa, in scopul sau de a ataca Guvernul, pe tema pandemiei de coronavirus. Acesta a declarat ca un test pentru coronavirus costa in Romania „70-80 de euro, iar in Germania costa 17-18 euro”. Sursa este incerta, cert este ca o fotografie…