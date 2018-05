Stiri pe aceeasi tema

- ANAF vinde masini cu preturi reduse, de la Dacia Logan la Renault Megane. Licitațiile organizate vor avea loc la Brașov si Oradea, iar preturile de pornire ale masinilor te vor face sa-ti doresti una la mana a doua doar de dragul de a lua o masina ieftina. Prima licitatie va avea loc pe 21 mai, la…

- In 21 mai, la ora 11.00, la Oradea va avea loc o licitație pentru un autoturism marca Citroen, model SAXO, fabricat in 1996. Prețul de pornire a licitație este de doar 1.500 de lei. Vezi AICI! Totodata, Direcția Generala de Executari Silite Cazuri Speciale va organiza, in 11 iunie,…

- Institutia denumita Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala sau, mai popular, Fiscul, s-a transformat de-a lungul anilor intr-o o masinarie extrem de perfectionata pentru tocat nervii contribuabilor....

- Ce mașini poți cumpara in aprilie de la ANAF. Mașinile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala sunt scoase la licitație la preț de chilipir. Pentru luna aprilie a anului 2018, ANAF scoate la licitație mașinile unor firme cu probleme, care au intrat in proprietatea statului. Ce mașini…

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Astfel, prin intermediul unui act normativ publicat azi in Monitor, Fiscul a aprobat metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza o procedura publica pemtru atribuirea contractului "Servicii medicale de medicina munciildquo;, in valoare de 400.759,08 lei. Potrivit anuntului de participare vor ti testati angajatii din Bucuresti, Constanta, Sibiu, Targu Jiu, Suceava, Deva si…

- ANAF vinde un Cielo cu prețul de pornire sub 1.000 de lei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza joi, 15 martie, cu incepere de la ora 14.00, la sediul strada Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, Craiova, județul Dolj, o prima licitatie pentru vanzarea unui autoturism marca…