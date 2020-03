Declarația unica, intrata deja in al treilea an de "existența fiscala" este folosita, in principal, de persoanele fizice autorizate, de cei care obțin venituri din profesii liberale, chirii sau dividende. Prin acesta, contribuabilul declara cat caștiga/cat estimeaza pe acest an și cat are de platit la stat ca impozit și contribuții sociale.

Introdusa in 2018, ea a venit la pachet și cu reduceri de impozit și contribuții, dar care au fost valabile doar pentru declarația pe veniturile și darile aferente anului 2018.

DECLARATIA 230 a fost simplificata. ANAF a dat instructiuni de…