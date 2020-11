Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile online de Black Friday, din acest weekend, a anuntat joi Fiscul. „Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile…

- Black Friday a trecut de multa vreme de etapa in care se rezuma la doar o zi de reduceri in marile magazine. Astazi, acest fenomen s-a extins considerabil, pe intreaga perioada a lunii noiembrie, fiind unul dintre cele mai așteptate momente de peste an de catre cumparatorii care iși doresc sa se bucure…

- "Situatia actuala, creata de evolutia COVID-19, a condus la intensificarea comertului online. Acest tip de afacere se bazeaza pe relatia de incredere intr-o masura mult mai mare decat comertul traditional si, totodata, mediul virtual expune consumatorul unor riscuri noi. In acest sens, atentionez…

- Tranzactiile online vor creste cu 150% de Black Friday, la nivel pietei fiind estimate plati online in valoare de 764 milioane de lei si aproximativ 1,4 milioane de tranzactii, mai mult decat dublu fata de editia anului precedent, estimeaza furnizorul de plati online PayU Romania. "Judecand dupa rezultatele…

- Cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, eveniment care atrage cei mai multi cumparatori in mediul online, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru…

- Altex a anunțat ca incepand cu joi, 29 octombrie, intra in vigoare promotiile de Black Friday in toate magazinele Altex si Media Galaxy din tara si pe online, potrivit unui comunicat de presa. In contextul actual, in care respectarea distanțarii sociale este necesara, retailer-ul a extins perioada…