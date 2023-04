Stiri pe aceeasi tema

- ANAF incepe in curand controalele la persoane fizice care fac vanzari online și au avut incasari ramburs, a anunțat Teodor Alexandru Georgescu – director general Antifrauda in cadrul instituției. Noile prevederi obliga firmele de curierat sa raporteze date privind plata cu numerar, scrie Hotnews. ANAF…

- Acțiunea are loc in contextul unui scandal care dureaza deja din 2019 și face deliciul presei locale din Constanța. Protagoniști sunt „milionarii Frutti Fresh” care l-au denunțat pe afaceristul hunedorean Daniel Bețiu ca nu le-a platit chiria pentru hotelul ocupat.

- Vrei sa-ți dezvolți afacerea online incet și sigur in 2023 optimizandu-ți site-ul pentru motoarele de cautare? Strategia de optimizare se schimba și evolueaza in mod constant, ceea ce ii determina pe marketeri sa fie la curent cu cele mai recente tendințe

- ANAF are timp pana in luna iunie sa gaseasca formula magica pentru a obliga OMV Petrom sa plateasca taxa de solidaritate. Pana acum nu a izbutit. Ministerul Finanțelor și ANAF nu au reușit sa demonstreze ca OMV Petrom se incadreaza in prevederile legii care obliga companiile petroliere sa plateasca…

- ​Oamenii vor smartphone-uri de culoare verde, televizoare cu ecrane mai mari și camere video pe electrocasnice, iar numarul de aparate conectate la internet va crește in continuare, a spus intr-un interviu pentru HotNews.ro, Benjamin Braun, director de marketing al Samsung Europa. La ce ar trebui sa…

- Din primele informații, vorbim despre un incident care s-a petrecut pe Șoseaua Colentina din Capitala. In incident a fost implicata o autospeciala de poliție care a incercat sa opresca un șofer. Barbatul de 31 de ani circula haotic pe strada și nu a oprit la semnalele oamenilor legii, drept pentru care…

- Au fost momente de groaza pentru o femeie, in București. Șansa acesteia a fost ca a reușit sa alerteze poliția, iar oamenii legii au reușit sa intervina la timp și sa o salveze. A fost vorba despre o intervenție contra-cronometru. Femeia a alertat polițiștii anunțand ca ar fi fost bagata cu forța in…

- Acțiunea a avut loc sambata dimineața, cand peste 10 mașini de lux ale fraților Tate au fost ridicate cu platformele. Cei doi sunt arestați preventiv, iar pe bunurile lor s-a pus sechestru asigurator.