ANAF vânează banii de la nunți. Cât se confiscă ANAF a luat in vizor și nunțile, mai ales in cazul politicienilor, iar daca sumele stranse nu se justifica, atunci jumatate din bani se confisca. S-a ajuns la o astfel de masura, dupa nunțile de pomina de anul trecut, care au avut drept protagoniști oameni politici, precum George Simion de la AUR sau Ionuț Stroe de la PNL. George Simion a facut senzație, vara trecuta, cu o nunta campeneasca la care au fost prezenți peste 20.000 de invitați. Cum darul de nunta s-a ridicat undeva la 400.000 de euro, au aparut și speculațiile. Simion a incercat sa lamureasca situația, dar tot s-a ales cu verificari de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

