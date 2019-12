Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 04 decembrie 2019, incepand cu ora 12:00, la sediul Serviciului Fiscal Orasenesc Mioveni, situat in Bd. Dacia, bloc V2B, sc. D, mezanin, contribuabilii din orasul Mioveni si localitatile invecinate pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la facilitatile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca ”este si dorinta UNPR”, formatiune condusa de fostul vicepremier Gabriel Oprea, sa fuzioneze cu PSD, dar ca aceasta solicitare va fi decisa de membrii Comitetului Executiv National al PSD. ”Luam in calcul acest lucru”, a adaugat Dancila, potrivit Mediafax.

- Joi, 17 octombrie, Consiliul Judetean Maramures a avut loc o intalnire cu tema: mobilizarea autoritaților publice in definirea prioritaților pe termen lung ale politicilor energetice, demararea procesului de elaborare a Strategiei Energetice a Județului Maramureș 2020-2030, precum și finanțarea planurilor…

- PSD ia in calcul sa voteze in Parlament orice guvern al opoziției, indiferent de coloratura sa politica și indiferent de numele premierului, au zis surse din conducerea PSD pentru STIRIPESURSE.RO, dupa ce a trecut motiunea de cenzura.Potrivit variantei luata in calcul in PSD, este in interesul…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat astazi la o ședința de lucru la Spitalul Județean de Urgența din Drobeta Turnu Severin, unde a vrut sa se asigure ca lucrarile de instalare a aparatului RMN primit in urma cu doua saptamani se deruleaza așa cum a stabilit, astfel…

- Cladirea Instituției Prefectului Valcea este un șantier in lucru pentru ca a intrat in reparații și zugraveli exterioare la fațada cladirii. Lucrarile efectuate de SC Stigi House SRL din Ramnicu Valcea, au fost incepute la jumatatea lunii august și urmeaza a se finaliza la finele lunii noiembrie. Un…