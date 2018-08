Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus la dispoziția contribuabililor, in 98% dintre sediile sale, calculatoare in sistem self service. La cerere, contribuabilii vor fi indrumați direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale, se arata intr-un comunicat…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus la dispoziția contribuabililor, in 98% dintre sediile sale, calculatoare in sistem self service. La cerere, contribuabilii vor fi indrumați direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale, se arata intr-un comunicat…

- ANAF a creat posibilitatea operatorilor economici de a depune, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, documentele aferente procesului de solicitare și atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, transmite Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Prin…

- Românii trebuie sa depuna pâna în data de 31 iulie Declaratia Unica la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). ”Nedepunerea la termenul prevazut de lege de catre persoanele fizice a Declaratiei Unice se sanctioneaza cu amenda de la…

- Persoanele fizice autorizate (PFA), cei cu dividende, activitați intependente, chirii pot depune Declarația Unica pe internet, intr-o noua aplicație pusa la dispoziție de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Termenul pentru depunerea declarației a fost extins pana la data de 31 iulie. Pentru…

- Declaratia Unica se depune online prin accesarea https://declunica.anaf.ro/ a anuntat, intr-un comunicat, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Declaratia Unica se poate completa si depune de la adresa https://declunica.anaf.ro/ „daca se utilizeaza numele de utilizator si parola contului…

- A mai ramas mai putin de o saptamana pana cand puteti depune, la Fisc, Declaratia Unica. Anul acesta, termenul de depunere este 16 iulie. Insa in anii urmatori, data limita va fi 15 martie inclusiv, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care…

- Fiscul vrancean a pus un calculator special la dispoziția contribuabililor care vor sa acceseze serviciile on-line oferite de catre Agentia Nationala de Administare Fiscala. Reprezentanții Administrației județene a Finanțelor Publice Vrancea arata ca declarația unica poate fi depusa…