ANAF va face anchete administrative n comun cu alte state UE, pentru combaterea fraudelor cu TVA

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate de persoane fizice catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se vor putea plati prin unitatile CEC Bank.In plin scandal in jurul CCR, Comisia de la Venetia trimite delegatie in Romania!…

- Aproape 20% dintre romanii cu varsta intre 20 si 64 de ani locuiau, in anul 2017, in alte tari din Uniunea Europeana, se arata intr-un studiu al Biroului de statistica al Comisiei Europene – Eurostat. Astfel, țara noastra se afla pe primul loc in UE dupa indicatorul privind mobilitatea fortei de munca.…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a lui Pasca Viorel, primar al comunei Suciu de Sus, Judetul Maramures. Conform ANI, Pasca Viorel, in perioada 25 iunie 2012 – 31 ianuarie 2013 a detinut simultan functia de primar si calitatea demembru in Consiliul de Administratie…

- Firmele și alți contribuabili din Romania vor fi supuși unor noi masuri de combatere a evaziunii fiscale, de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), printre care controale inopinate privind casele de marcat cu jurnal electronic, testarea aleatorie a conformarii și procese investigative.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) și fiecare organ fiscal local din subordinea sa vor face liste cu persoanele arondate care au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale și, in peroada 15 mai-15 iulie 2018, ii vor invita pe acești contribuabili…

- Declaratia fiscala unica (Declaratia 212), recent introdusa in legislatie pentru declararea, impozitarea si taxarea veniturilor extrasalariale, va deveni titlu executoriu atunci cand se va atinge scadenta la obligatiile de plata, atentioneaza expertii companiei de consultanta juridica CON-firm. „Agentia…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele…

- Recomandam tuturor reprezentanților operatorilor economici sa ignore orice comunicari neoficiale sau solicitari de date confidențiale care pretind ca provin de la ANAF, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine indoielnica. Semnalam cel mai recent caz in care se utilizeaza fraudulos atat insemnele…