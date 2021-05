Stiri pe aceeasi tema

- Memorandumul privind Programul de Convergenta al Romaniei pentru perioada 2021 - 2024, care urmeaza sa fie transmis Comisiei Europene pentru coordonarea politicilor economice si bugetare in cadrul Uniunii, ca parte a Semestrului European a fost aprobat de Guvern miercuri, iar masurile cuprinse in…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 5 aprilie 2021, pune la dispozitie o platforma online pentru adeverintele din sectorul zootehnic, potrivit unui comunicat remis, ieri, AGERPRES. Astfel, prin intermediul platformei pot fi transmise catre Centrele…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cea mai contestata persoana din Guvern, a raspuns, azi intrebarilor jurnaliștilor, referitoare la restricțiile impuse de Executiv și contestate de oamenii care ies in fiecare seara in strada, in zeci de orașe ale țarii. “Eu nu ințeleg exact ce solicita cei care…

- Ministerul Finantelor urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile, lucrand permanent pentru a implementa servicii electronice menite a facilita indeplinirea obligatiilor…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, ca i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu sa ii prezinte pana saptamana viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sanatații incepand din decembrie pentru pregatirea inaintea valului trei al pandemiei. Totodata, Cițu trimite…

- UDMR a refuzat sa voteze eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, a insistat ca sporurile bugetarilor trebuie analizate și nu pot fi taiate in cursul anului 2021, pentru ca așa s-a promis in campania electorala, iar acum da semne ca este impotriva proiectului adoptat joi de Guvern, de desființare…

- România traverseaza o etapa accelerata de digitalizare, cu efecte directe asupra retailului tradițional care va migra tot mai mult catre comerțul online. Dupa un salt de cel puțin 3 ani anul trecut, comerțul online își va continua evoluția și va înregistra o creștere de cel puțin 15%…