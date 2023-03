ANAF, un întreg șir de înfrângeri în fața OMV Petrom! Taxa de solidaritate nu poate fi plătită! ANAF are timp pana in luna iunie sa gaseasca formula magica pentru a obliga OMV Petrom sa plateasca taxa de solidaritate. Pana acum nu a izbutit. Ministerul Finanțelor și ANAF nu au reușit sa demonstreze ca OMV Petrom se incadreaza in prevederile legii care obliga companiile petroliere sa plateasca taxa de solidaritate. Deocamdata șefii instituțiilor respective se imbata cu apa rece și spun ca pana la 25 iunie, compania va plati respectiva taxa. Cum? Nimeni nu poate explica. Cert este ca ANAF a trimis toata artileria grea sa studieze modelul de afaceri al OMV Petrom și cumva sa incadreze activitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

