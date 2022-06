Inspectorii ANAF au initiat controale pentru verificarea veniturilor obtinute in perioada 2016 – 2021 din tranzactionarea criptomonedelor prin intermediul unor diferite platforme descentralizate, precum Binance, KuCoin, Maiar, BitMart, FTX, se anunța intr-un comunicat al Fiscului. Intr-o prima etapa, au fost identificate venituri de peste 131 milioane de euro obtinute de 63 de cetateni romani. Pana […] The post ANAF-ul verifica romanii care au facut bani din criptomonede: venituri de 131 de mil. de euro obținute de 63 de persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…