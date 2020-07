ANAF trimite la Casa de Sănătate pe cei care figurează că nu mai sunt asigurați ​Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța pe site-ul propriu ca persoanele care au fost în șomaj tehnic și apar neasigurate la sistemul de sanatate trebuie sa se adreseze Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). De precizat, așa cum și HotNews.ro a scris, multe persoane, care au fost în șomaj tehnic, figureaza ca nu au cotizat la Casa de Sanatate, deși au avut contribuțiile platite. Casa de Sanatate dadea de înțeles, într-un punct de vedere, ba ca ar fi vina angajatorilor, ca ar fi completat greșit Declarația 112, ba ca își iau datele din ANAF.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

