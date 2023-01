ANAF toarnă gaz pe foc: O treime din firmele austriece au datorii la stat în România Din cele aproape 3.000 de firme cu capital majoritar austriac din baza de date a ANAF, aproape o treime sunt prezentate de autoritati ca inregistrand, spre finalul anului trecut, obligatii fiscale neachitate catre bugetul de stat, releva date analizate de Profit.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

