ANAF sustine ca si-a depasit planul de colectare pe primele luni din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat venituri bugetare totale de 75,58 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, cu 12,4% mai mult fata de perioada similara a anului 2017 (67,24 miliarde de lei), inregistrand un grad de realizare de 101,1% a programului de incasari stabilit…

- In primele 4 luni din 2018, veniturile bugetare au crescut cu 11,8% fata de aceeasi perioada din 2017, ajungand la 89,6 miliarde de lei, iar deficitul bugetar, de 6 miliarde de lei, a finantat in proportie de 98% investitiile publice, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat, in perioada ianuarie-aprilie, 76,5 miliarde lei, cu 1,4% mai mult fata de suma programata, veniturile bugetare au crescut cu 11,8%, pana la 89,6 miliarde lei, iar deficitul bugetar a ajuns la 6 miliarde lei, pe fondul dublarii investitiilor,…

- ♦ Din totalul celor 8 miliarde de lei colectate in plus in primele patru luni, mai bine de jumatate din suma (4,2 mld. lei) vine din cresterea incasarilor de la bugetul de asigurari sociale. Inspectorii Fiscului au colectat in primele patru luni din an peste 76 mld. lei, in crestere…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6% in primele doua luni, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 1,657 miliarde euro, potrivit Institutului National de Statistica (INS). “În perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%,…

- In luna februarie 2017, deficitul comercial a fost de 651,6 milioane euro. In ianuarie 2018, deficitul comercial a crescut cu 28,1% fata de ianuarie 2017, la 775 milioane euro. In primele doua luni din 2018, exporturile au insumat 10,88 miliarde euro, iar importurile au insumat 12,54…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai…