In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infectiei cu virusul COVID -19, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii silite a creantelor bugetare. In acest sens, nu se mai emit somatii, […]