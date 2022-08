ANAF și veniturile din tranzacționarea de criptomonede – ce se întâmplă? ANAF a declarat lipsa a aproximativ 50 de milioane de Euro din conturile sale. Aceasta suma este aferenta caștigurilor nedeclarate sau sub-declarate a 63 de investitori romani care se ocupa cu tranzacționarea de criptomonede. Acest aspect implica demararea acțiunilor de verificare a caștigurilor realizate din tranzacționarea de criptomonede. Este de la sine ințeles ca investitorii […] Articolul ANAF și veniturile din tranzacționarea de criptomonede – ce se intampla? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Berești-Tazlau va fi in sarbatoare in zilele de 20 și 21 august, cand are loc manifestari sub genericul „Zilele comunei Berești-Tazlau”. Organizatorii au anunțat, pentru prima zi, activitați sportive și recreative, dar și o discoteca in aer liber, in zona numita „La lunca”. Duminica, 21 august,…

- Un om de o rara noblețe umana și profesionala, colonelul in retragere Constantin Zavati a trecut la cele veșnice. Venerabilul veteran de razboi s-a nascut pe 7 iulie 1923, in județul Bacau, și a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militara din Gross Born, Germania, actualmente…

- Compania DEDEMAN va construi doua sensuri giratorii in municipiul Bacau pe care le va dona Primariei. Cele doua giratorii vor fi situate pe Calea Republicii nr.169 și pe str. Izvoare nr. 54. Lucrarile sunt rezultatulunor protocoale de colaborare incheiate cu Primaria Bacau și care vor fi discutate in…

- Organizatorii evenimentului ,,Open Air Blues in the garden, Darmanești jazz blues festival”, care se desfașoara anual in orașul Darmanești – Bacau au bucuria de a ne anunța ca printre participanții la ediția din acest an (26 – 28 august) se vor afla și olandezii din trupa Harlem Lake, caștigatorii celei…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu importante organizatii…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internaționale a Copilului, structurile de pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne iși deschid porțile și ii așteapta pe copii cu surprize inedite in cadrul evenimentului „PAȘAPORT PENTRU VACANȚA”. Astfel, la 1 Iunie, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte…

- La data de 26 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara pe raza comunei Cașin, la domiciliul unui tanar de 27 de ani. La fața locului au fost identificate 10 exemplare canine. In urma examinarii medicale s-a constatat faptul ca,…

- Pe scena Cinema Capitol, din Onești, se va juca, luni, 30 mai, de la ora 20,00, un spectacol despre condiția umana, un spectacol pe cat de comic, pe atat de tragic, un spectacol despre naivitate, nebunie și dragoste: „Insomniacii”. Piesa, pe un text de Mimi Braescu, ii aduce in fața publicului pe Florin…