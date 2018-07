Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul se va muta in fostul sediu al Antenelor din Baneasa pana la sfarșitul acestui an. Imobilul se afla acum in proprietatea statului, a explicat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, la TVR1. Teodorovici a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat…

- Fiscul se va muta pâna la finalul acestui an în fostul sediu al Antenelor din zona Baneasa, care acum este al statului, a anunțat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la TVR1.

- "Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat pana la finalul acestui an, pentru ca am de gand sa mutam Fiscul. Sediul este acum al statului. Pe acest spatiu cu siguranta nu vom lua atat cat a spus DNA (60 de milioane de euro). ANAF a facut o evaluare de 11 milioane de euro in 2015. Este o diferenta…

- Mai multi activisti ai grupului #Rezistenta, o miscare a societatii civile nascuta in timpul protestelor care au loc constant in Piata Victoriei, din Bucuresti, de cand PSD a incercat pentru prima data sa modifice legile justitiei, prin OUG13, au mers la sediul DNA pentru a-i multumi Laurei

- Familia Iohannis trebuie sa plateasca 1,2 milioane de lei, pentru prejudicii aduse statului din incasarea unor chirii din imobilul de pe str. Nicolae Balcescu, din Sibiu, pierdut definitiv in instanta, a atras atenția vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Acel imobil nu mai poate fi pus…

- Spitalul Regional Constanta este un obiectiv important, motiv pentru care va avea finantare in acest exercitiu financiar, a declarat, ieri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Prezent la Constanta pentru a lua parte la lucrarile Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, ministrul…

- PSD a intrat in febra pregatirilor pentru proteste. Sambata, liderii social-democrati asteapta peste 300.000 de oameni in Bucuresti, care sa protesteze impotriva abuzurilor din justitie. Cifra este inaintata tot de social-democrati, care deja se gandesc cum sa aduca oamenii in capitala. Autocare, masini…

- Indicatii pentru protestul PSD. Social-democratii care vor participa la mitingul de sambata se vor imbraca in tricouri albe, asa cum li s-a indicat de la conducerea partidului. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca va participa la proteste si ca albul “este o culoare care il prinde foarte…