Stiri pe aceeasi tema

- Executivul discuta, luni, un proiect de ordonanța de urgența privind desființarea Institutului Revoluției Romane, condus de fostul președinte Ion Iliescu, solicitarea fiind facuta de secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase. „Domnule prim-ministru, va rog sa fiți de acord cu introducerea pe…

- Vanzarea cartelelor SIM preplatite numai dupa ce prezinți date precum: nume, prenume, adresa, CNP etc. ar fi greu de implementat, de la 1 ianuarie 2020, de catre operatorii de telefonie mobila, motiv pentru care Guvernul pregatește acum o Ordonanța de Urgența pentru prelungirea acestui termen pana la…

- "PNL sustine alegerea primarilor in doua tururi (...) Suntem initiatorii unui proiect de lege care urmeaza sa intre in dezbaterea Parlamentului, dar PSD impiedica intrarea in Camera Deputatilor, in sedinta de plen, pentru ca ii este frica ca poate sa treaca acest proiect. A apelat la o gaselnita procedurala,…

- Eugen Teodorovici a declarat ca, desi considera ca eliminarea supraaccizei poate fi realizata doar concomitent cu plafonarea preturilor carburantilor pentru o perioada fixa, PSD nu va depune un proiect de lege anul acesta si posibil nici anul viitor, in aceasta privinta, potrivit Mediafax.ro.„Din…

- Astfel, cei peste 900 de candidați de la Medicina, care au promovat examenul dar nu s-au incadrat pe locurile și posturile disponibile, nu vor ramane „pe dinafara”. Ministrul Victor Costache a anunțat in aceasta dimineața ca in ședința de guvern de ieri a fost adoptata o ordonanța de urgența care…

- Medicii rezidenți vor putea fi pregatiți și in spitale care nu au medici-profesori la universitațile de Medicina, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența aflat pe agenda ședinței de Guvern de marți. Este o masura menita sa sparga „monopolul” universitaților de Medicina asupra rezidențiatului, despre…

- Guvernul Orban se intruneste, maine, in prima sedinta oficiala. Executivul ar putea adopta o OUG pentru asigurarea veniturilor pentru mineri. Sedinta Executivului va incepe la ora 12. Ordonanța de urgenta privind veniturile minerilor ar putea fi adoptata in contextul in care aproximativ 70 de mineri…

- Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara, companie cu circa 4.000 de angajați, a cerut, luni, insolvența societații. Este o companie care a beneficiat de ajutoare de stat, fiind ținuta artificial în viața. Dar chiar și așa a ajuns la pierderi uriașe, peste 270 milioane lei…