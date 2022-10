Stiri pe aceeasi tema

- ANGAJARI la stat: LISTA cu POSTURI vacante la instituții publice in județul Alba. Condiții și calendar concursuri Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile,…

- Guvernul ar putea adopta miercuri un proiect de ordonanța care prevede ca Fiscul va putea publica o “lista alba” a contribuabililor fara datorii la stat, dupa ce acesta a primit aviz favorabil in Consiliul Economic și Social.

