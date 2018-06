ANAF scoate la vânzare o vilă pentru numai 22.000 de euro „ANAF organizeaza in data de 16.07.2018, ora 11:00, in municipiul București, strada Lucrețiu Patrașcanu, nr. 10, sector 3 (sediul Direcției Generale Executari Silite Cazuri Speciale), licitația urmatoare: - teren intravilan in suprafața de 5000 mp - preț de pornire - 514.086 lei + TVA; - imobil situat in str. Soreni, sector 5, compus din Parter + 1E in suprafața de 162,42 mp și terenul aferent in suprafața de 240 mp - preț de pornire - 101.605 lei + TVA; - cota de 50% din apartament situat in sectorul 5, de 3 camere, in suprafața de 64mp - preț de pornire - 56.680 + TVA”, a anunțat ANAF… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

autoturism marca

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat o postare pe pagina Facebook in care anunța ca scoate la licitație mai multe imobile executate silit din București, iar prețurile de pornire a licitațiilor sunt de-a dreptul atragatoare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat o postare pe pagina Facebook in care anunța ca scoate la licitație mai multe imobile executate silit din București, iar prețurile de pornire a licitațiilor sunt de-a dreptul atragatoare. De exemplu, un imobil situat in str. Soreni, sector 5

Imobilul se afla in sectorul 5 din București, fiind compus din Parter + 1E in suprafata de 162,42 mp si terenul aferent in suprafata de 240 mp.

