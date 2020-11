Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al comunei Bradu in perioada 2000-2008, Costel Zamfir, a fost retrimis in judecata, in stare de libertate, de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti.

- FC Argeș și Astra Giurgiu deschid azi, de la 21:00, etapa a 7-a in Liga I. Partida de la Pitești va pune fața in fața ultimele doua clasate, formații care au luat doar un punct dupa șase meciuri disputate. FC Argeș l-a demis pe antrenorul Ionuț Badea și spera sa-și schimbe și prestațiile odata cu clasicul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația se desfașoara dirijat, pe un fir, pe DN 65 Slatina – Pitești, la kilometrul 109, in localitatea Albota, județul Argeș, din cauza unui autocamion rasturnat pe partea carosabila. In urma coliziunii cu un autoturism,…

- Rezultatele parțiale ale votului la alegerile locale din 2020 arata schimbari importante la conducerea orașelor reședința de județ. Dupa numaratoarea parțiala a voturilor, configurația politica a primariilor municipiilor reședința de județ arata dupa cum urmeaza: PNL – 15 municipii…

Dupa numaratoarea parțiala a voturilor, configurația politica a primariilor municipiilor reședinta de judet prinde contur: PNL – 15 municipii și sectorul 6 al Capitalei PSD – 13 municipii și sectorul 4 al Capitalei USR-PLUS – 4 municipii și sectoarele 1 și 2 ale Capitalei

- Procurorii din Pitesti au declinat catre Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Parchetul Militar a preluat acest dosar, deoarece soferul care conducea…

