ANAF scoate la licitaţie bijuterii evaluate la 2 milioane de lei ANAF organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitatii publice pentru vanzarea de obiecte din metale si/sau pietre pretioase care au un pret cumulat de pornire a licitatiilor de aproape doua milioane de lei. Potrivit unui anunt de miercuri al ANAF, pentru licitatiile care se vor organiza in Bucuresti, la sediul ANAF, in data de 23.11.2022, pretul […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

