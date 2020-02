Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au anuntat ca elaboreaza un formular simplificat pentru directionarea, catre entitatile non-profit sau unitatile de cult, a unei sume din impozitul de venit aferent anului 2019.Formularul va fi publicat saptamana…

- Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia generala executari silite cazuri speciale, Directia operativa de valorificare bunuri confiscate, Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.2 Constanta anunta vanzarea mai multor bunuri mobile.Licitatia va avea loc…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) e emis ieri ordinul prin care Marian Bosianu, director general al Finantelor Iasi, este schimbat din functia pe care a ocupat-o in ultimele luni. Noul director al Fiscului este Paul Ciobanu, care a primit o delegare pentru trei saptamani. "Am primit astazi…

- Facilitați fiscale sub forma anularii obligațiilor accesorii in Economie / on 28/11/2019 at 14:25 / Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații…

