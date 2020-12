Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un proiect de lege adoptat de Parlament s-a decis ca prim-ministrul va fi președintele CNSU, iar ministrul de Interne, ministrul Administratiei Publice si seful DSU vor fi vicepreședinți. Deputatii au adoptat, marti, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 68/2020 care modifica și completeaza OUG…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timisoara, ca Guvernul a aprobat infiintarea Politiei Animalelor, care va avea 488 de angajati si 88 de medici veterinari, dar si autoutilitare. De asemenea, va avea structuri in toate judetele. „Va dau o veste buna, in sensul in care…

- Guvernul a aprobat infiintarea Politiei Animalelor, care va avea structuri in toate judetele, va functiona cu 488 de angajati si 88 de medici veterinari si va fi dotata la cel mai inalt nivel, pentru a putea interveni de urgenta in salvarea animalelor.

- Radu Birlica (49 de ani) este noul director de marketing al clubului Dinamo. Investitorii spanioli continua sa completeze organigrama clubului Dinamo. Astazi au anunțat ca noul director de marketing va fi un roman, in persoana lui Radu Birlica, Acesta a mai activat la clubul din Ștefan cel Mare intre…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca Jandarmeria a fost prezenta la incidentele dintre suporteri dinamovisti si stelisti pentru a opri rafuiala: „Persoane manate de ura și frustrare au hotarat sa transforme evenimentul intr-o lupta de strada. Huliganilor le-am dat ieri un cartonaș roșu!”. „Ieri,…

- Pablo Cortacero este omul care a reușit sa cumpere Dinamo prin intermediul unui fond de investiții. Spaniolul vrea sa aiba o discuție cu Marcel Vela, ministrul de Interne, pentru a-i cere construirea unui stadion pentru Dinamo, in locul celui din ”Ștefan cel Mare”.”Echipa mea a vorbit cu ministrul,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pierdut marțea trecuta un proces la Inalta Curte de Casație și Justiție cu o firma a lui Cristi Borcea, Crimbo Gas 2000 SRL, pentru anularea unui act administrativ fiscal, a informat site-ul JustNews. "Ma bucur ca s-a facut dreptate și cel mai important…

- "Nu avem in evaluarea noastra instituirea starii de urgenta. Dupa cum stiti, este un apanaj al presedintelui declararea starii de urgenta, dupa informatiile care vin de la Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne, comunitatile stiintifice, precum si evolutia pe care o vom analiza in Comitetul…