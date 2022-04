Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca se cred echipe profesioniste, Buzaul și Ripensia au dat o mare lovitura de imagine… negativa. Ambele grupari au folosit in prima etapa din play-out jucatori suspendați. Ripensia a pierdut pe teren meciul cu FC Brașov cu 2-3, dar va ramane in anale scorul de 0-3, dupa ce jucatorul…

- Cetațenii ucraineni vor avea dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova fara obtinerea dreptului de sedere provizorie in scop de munca. Angajarea acestora se va face pe perioada starii de urgența in baza contractului individual de munca cu durata determinata și in baza numarului de identitate…

- Anul trecut Administrația Județeana a Finanțelor Publice a facut 6.934 de popriri pe conturile bancare ale bistrițenilor care nu și-au platit datoriile la stat. La acestea s-au adaugat aproape 1.500 de popriri la terți și 23 de bunuri mobile și imobile sechestrate. ANAF s-a straduit anul trecut sa recupereze…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat luni tarifele de referința pentru asigurarile RCA, pe baza carora ar urma sa fie plafonate timp de 6 luni prețurile acestor asigurari auto atat pentru persoane fizice cat și firme, dupa ce Guvernul va adopta o hotarare in acest sens. Exemplu concret:…

- Primarul Emil Boc este la un pas de a redeschide lipsa rușinii pentru arhitecții din Cluj care mint investitorii imobiliari și starnesc razboaie fara suport legal cu Primaria Cluj-Napoca.”Daca investitorii le-ar cere corect de multe ori arhitecților… Aici e un joc de-a șoarecele și pisica. Pe de o parte…

- Noi masuri de sprijin pentru HoReCa. Ministerul Finanțelor pregatește un pachet de facilitați fiscale pentru firmele din domeniu Ministerul Finanțelor propune masuri pentru sprijinirea sectorului HoReCa. Sunt prevazute modificari ale Codului Fiscal și de Procedura Fiscala. Ministerul Finanțelor anunța…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica in luna ianuarie a acestui an lista celor care nu și-au achitat obligațiile fiscale catre stat in trimestrul IV al anului 2020, care inseamna perioada octombrie-decembrie 2020. Vor fi incluse in aceasta lista a „rușinii” doar firmele și persoanele…