- Operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii au obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale ( denumite in continuare AMEF), in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordinul Președintelui ANAF nr.435/25.03.2021…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Salaj informeaza contribuabilii care au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin (1)-(2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,…

- Declarația privind beneficiarul real va putea fi depusa, fara riscul de a primi amenzi, pana la 1 octombrie 2021. In caz contrar, amenzile ajung pana la 10.000 de lei. Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov informeaza ca declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligatiei…

- Fiscul vrancean le reamintește agenților economici din județ ca termenul limita pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) este 30 noiembrie. Conectarea AMEF la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare…

- Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice impreuna cu cei ai Poliției Orașului Lipova și reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare au desfașurat in 14 august o acțiune in orașul Lipova. Au fost verificați 10 agenți economici și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat noua lista cu cei care nu și-au platit obligatiile fiscale in trimestrul doi din 2021, conform legislatiei in vigoare. Lista datornicilor a fost publicata! ANAF ii de gol pe cei care nu și-au platit obligațiile Lista datornicilor include firmele…

- ANAF ofera contribuabililor servicii electronice. Evitați deplasarile la sediile unitatilor fiscale! Agentia Nationala de Administrare Fiscala reamintește ca a pus la dispozitia contribuabililor urmatoarele servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h, 7 zile/7 zile, sunt usor de accesat și ofera…

- Sistemul electronic One Stop Shop - OSS este pus la dispozitia contribuabililor pe portalul www.anaf.ro, a anuntat luni Agentia Nationala de Administrare Fiscala. "In vederea implementarii pachetului TVA privind comertul electronic, a devenit operational sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special…