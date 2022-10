”ANAF informeaza contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile ca, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania sau, dupa caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania” a transmis, miercuri seara, ANAF. Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin imputernicit, la registratura institutiei sau prin posta, cu confirmare…