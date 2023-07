Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Puterea a anunțat in EXCLUSIVITATE ca va uram numirea lui Lucian Heiuș la Finanțe. Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de secretar general al Ministerului Finanțelor in favoarea fostului șef ANAF. In aceasta seara, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia prim-ministrului…

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- ANAF recunoaște problemele aparute la funcționarea siteului, dar nu amana termenele de depunere a declarațiilor fiscale Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a recunoscut problemele aparute la funcționarea site-ului, care duc la situația in care numeroși contribuabili sa nu iși poata depune…

- Avand in vedere disfuncționalitațile sistemului informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) din ultima perioada, ce conduc la imposibilitatea respectarii termenelor de depunere a declarațiilor fiscale și a situațiilor financiare anuale, Corpul Experților Contabili și Contabililor…

- Cine este noua șefa peste colectarea veniturilor bugetare, la ANAF. Nicoleta Circiumaru a fost numita in funcția de vicepreședinte Nicoleta – Mioara Circiumaru a fost numita in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala ANAF. Postul este unul cu rang de subsecretar de stat.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T1 din acest an.In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T1 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lucian Heius, șeful Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a transmis ca in urma controalelor antifrauda efectuate in primele trei luni ale acestui an au fost date amenzi si confiscari in valoare de 38,5 milioane lei si au fost stabilite implicatii fiscale de peste un miliard de lei.„In aceeasi…