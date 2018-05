ANAF: O grupare de romani, bulgari si sirieni a cauzat bugetului un prejudiciu de peste 23 de milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani au ramas blocati pe Aeroportul Ciampino din Roma, in prima zi de Paste, dupa ce cursa RyanAir care trebuia sa ii aduca acasa a fost anulata. Oamenii spun ca au fost reprogramati pentru curse de miercuri, joi sau vineri, insa compania s-a oferit sa le achite doar o noapte de…

- Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost castigat de Paste de un roman norocos. El a jucat un bilet cu 3 variante simple, pe care a platit 30,10 lei. In schimb, a castigat 6.613.179,07 de lei, adica peste 1,4 milioane de euro, informeaza Mediafax. La Joker insa nimeni nu a ghicit…

- Un judecator brazilian a condamnat corporatia Facebook la plata unei amenzi de 111,7 milioane de reali (circa 33,4 milioane de dolari) pentru lipsa de cooperare cu anchetatorii intr-un dosar de coruptie. In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces la mesaje WhatsApp intre persoane…

- Cercetatori de la Scoala Medicala de la Harvard au creat lentile de contact unice, care pot administra medicamente direct in ochii purtatorului, in decurs de zile sau saptamani. Noua descoperire ar putea ajuta milioane de oameni de pe planeta care poarta lentile de contact. Numai in Statele…

- Au trecut aproape sapte ani de la inaugurarea National Arena, dar inca mai descoperim hibe ale stadionului ce a costat peste 230 de milioane de euro. Cea mai noua are legatura cu acoperisul arenei, care a costat nu mai putin de 20 de milioane de euro. Acesta nu poate fi folosit iarna,…

- Deputatii vor un "audit energetic complex" al Palatului Parlamentului si pentru asta vor plati o firma de consultanta in eficienta energeticacu 1,41 milioane lei cu tot cu TVA, pentru un contract care se va derula pe parcursul a doi ani si jumatate. Termenul-limita de depunere a ofertelor…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…