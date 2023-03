Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Antifrauda au stabilit ca OMV Petrom trebuie sa contribuie cu aproape 120 milioane euro la Fondul de Tranzitie Energetica. Este vorba despre o taxa diferita fata de taxa de solidaritate introdusa la finalul anului trecut prin transpunerea unui regulament european. Citește și: Comisarul-sef…

- Inspectorii Antifrauda aflați in control la compania de petrol și gaze OMV Petrom au stabilit o suma suplimentara de plata de 581,7 milioane lei (117,5 milioane euro), rezultata din verificarile privind obligațiile declarate in contul contribuției la Fondul de Tranziție Energetica. Aceasta suma suplimentara…

- Aceasta suma suplimentara stabilita de catre Antifrauda vine in contextul unui control prelungit derulat de catre ANAF la OMV Petrom, pentru strangerea de informatii referitoare la taxa de solidaritate introdusa in sectorul energetic in baza unui regulament european, taxa despre care compania a transmis…

- Inspectorii Antifrauda aflați in control la compania de petrol și gaze OMV Petrom au stabilit o suma suplimentara de plata de 581,7 milioane lei (117,5 milioane euro), rezultata din verificarile privind obligațiile declarate in contul contribuției la Fond

- OMV Petrom a anunțat rezultatele aferente anului 2022. Compania a avut o contribuție record la bugetul statului, de 20 de miliarde de lei, din care taxe și impozite in valoare de 19 miliarde lei și dividende in valoare de circa 1 miliard de lei. Astfel, se confirma și in acest an poziția de cel mai…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realiza anul trecut un profit net de 10,3 miliarde lei (peste 2 miliarde euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- PSD a anunțat oficial miercuri, printr-un comunicat de presa, ca vrea ca toate companiile cu venituri peste 100 milioane euro sa plateasca un impozit pe profit echivalent cu minimum 1% din cifra de afaceri. ”PSD este de acord cu menținerea impozitului pe profit de 16%, insa valoarea acestuia platita…