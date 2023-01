Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica in aceasta luna lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T42022, conform legislatiei in vigoare, anunța Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fabrica de Zahar Bod iși va relua activitatea de-abia in anul 2023. Astfel, Zaharul care se vinde acum, sub brandul „Zahar Bod”, nu este produs in Romania. Zaharul Bod este doar ambalat in țara noastra, acesta fiind produs in... Citește AICI de unde este adus Zaharul Bod care se gasește ACUM pe piața...…

- Un retailer internațional de moda a anunțat joi ca intra pe piața din Romania, urmand sa deschida primul sau magazin inainte de Craciun, demarand deja procesul de recrutare de personal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va prezenta, incepand de marti, serviciile pe care le ofera contribuabililor, in colaborare cu universitatile de prestigiu din Romania, conform unui comunicat al institutiei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Semnalam apariția numarului 484/1 noiembrie 2022 al Revistei de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o tradiție istorica de peste 135 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania care are distribuție…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, sambata la Bacau, ca solutia ar fi renuntarea la cota unica si impozitarea progresiva, insa inainte de toate trebuie digitalizata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Piata crypto din Romania incepe sa atraga din ce in ce mai multi clienti institutionali care sunt interesati de plasamente in active digitale, iar acestia sunt de cele mai multe ori companii mari, a explicat Razvan Moldovan, cofondator al Tradesilvania.com, conform zf.ro. Fii la curent cu…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta, miercuri seara, ca persoanele fizice care sosesc sau pleaca din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile trebuie sa depuna documente pentru stabilirea rezidentei fiscale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…