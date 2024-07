ANAF lovește din plin cu e-Transport: 6.100 de controale, sancțiuni de peste 20 de milioane de lei Incepand cu 1 iulie a.c. ANAF prin Direcția Generala Antifrauda Fiscala desfașoara ample acțiuni de control in trafic. Sunt vizate respectarea prevederilor legale impuse de sistemul RO e-Transport in ceea ce privește deținerea codurilor UIT pentru bunurile care fac obiectul monitorizarii și aplicarea masurilor de prevenire și combatere a activitaților economice ilicite pe timpul transportului […] The post ANAF lovește din plin cu e-Transport: 6.100 de controale, sancțiuni de peste 20 de milioane de lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

