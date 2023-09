ANAF îți va cere 70% din banii pe care nu-i poți justifica Sa presupunem ca un doctor a primit cadouri de la pacienți sau un lautar a incasat și nu a declarat sumele respective de bani de la o nunta sau petrecere. Ei bine, ANAF va cere 70% din acei bani daca nu pot fi justificați și nu au fost declarați, conform proiectului asumat de Coaliția PSD-PNL care conține creșteri de taxe. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

