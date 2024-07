Stiri pe aceeasi tema

Depașirea este o manevra riscanta care necesita respectarea unor reguli stricte pentru a asigura siguranța rutiera.

Gheorghita Dumitru, administrator unic al AGROSTAR CONSTANTA S.A., avand puterile conferite de art. 114 alin. 1 coroborat cu art. 113 lit. c din Legea societatilor nr. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art. 17 din Actul constitutiv, decide:Art. 1. Se renunta la toate activitatile…

O societate comerciala din județul Alba a fost sancționata contravențional cu amenda in valoare de 10.000 lei, de catre jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Runcu, deoarece un lucrator din cadrul firmei a fost depistat in timp ce transporta bușteni prin albia unui parau de munte, afluent…

Implementarea acestei masuri are potențialul de a imbunatați semnificativ calitatea vieții pentru un numar mare de pensionari romani.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Actul normativ prevede ca femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza, precum si parintele singur din familia monoparentala nu pot fi obligati sa presteze munca de…

Pentru unele firme, obținerea avizelor de la Agenția pentru Protecția Mediului nu mai este nici macar o formalitate, apucandu-se de lucrari inainte sa intrebe instituția daca se poate. APM a prins in ultima vreme mai multe firme care au cerut avizele necesare abia dupa ce s-au apucat de lucrari la obiectivele…

Sancțiuni dure pentru comercianții sau distribuitorii care colaboreaza cu furnizori ce nu respecta legea ambalajelor Comercianții și distribuitorii de produse au obligația sa se asigure ca furnizorii respecta legea privind ambalajele. In caz contrar, risca amenzi semnificative. Obligațiile sunt dispuse…

Pe 30 aprilie 2024 Parlamentul Romaniei a emis Legea nr. 123 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, intrand in vigoare vineri, 10 mai 2024.