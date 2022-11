Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal ramane in continuare un partener fidel al mediului de afaceri. Am reiterat acest angajament ferm in cadrul intalnirilor cu oamenii de afaceri din Roman, Piatra Neamț și zonele metropolitane aferente fiecarei localitați, intalniri la care a participat, alaturi de membri din…

- In calitate de președinte al Partidului Național Liberal Neamț, intotdeauna am considerat ca parteneriatul public-privat joaca un rol esențial in dezvoltarea comunitaților locale. Trebuie sa fim conștienți ca economia locala este direct dependenta de susținerea unui mediu de afaceri prosper și activ,…

- „Am verificat astazi lucrarile pe santierul drumului de legatura dintre Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) si Autostrada A3 (Biharia). Mobilizarea in santier este foarte buna iar lucrarile au ajuns deja la 33% pe cei 18,96 km ai acestui drum din judetului Bihor. Ritmul in santier al constructorului…

- Compania, insa, nu a detaliat amenintarile cu care se confrunta Sandberg, una dintre cele mai puternice femei din Silicon Valley. Compania se asteapta sa continue sa plateasca pentru serviciile de securitate la resedinta ei si in timpul calatoriilor sale personale de la 1 octombrie pana la 30 iunie…

- Comisia Tehnica a FRF, intrunita vineri pentru a analiza activitatea staff-ului tehnic al primei reprezentative, a decis sa propuna continuarea colaborarii cu selectionerul Edward Iordanescu, potrivit News.ro. Naționala de fotbal s-a clasat pe ultimul loc in grupele Ligii Națiunilor și a retrogradat…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost ranit usor miercuri, in urma unui accident produs in Kiev, relateaza CNN, care precizeaza ca Zelenski nu a suferit rani grave. Potrivit unui comunicat al secretarului de presa al presedintelui, „o masina a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei…

- Un automobilist a lovit vehiculul care il transporta prin Kiev pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care nu a fost grav ranit in accident, a declarat purtatorul de cuvant al acestuia miercuri seara, citat de AFP, transmite Agerpres. „La Kiev, un automobil a intrat in coliziune cu masina presedintelui…

- Iranul a negat luni „categoric” orice legatura cu atacatorul care l-a injunghiat pe scriitorul britanic Salman Rushdie, autorul controversatului roman „Versetele satanice”, vineri, la o conferinta organizata in nordul Statelor Unite, potrivit AFP, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…