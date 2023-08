ANAF intensifica controalele in cazul persoanelor fizice

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul controalelor antifrauda aproape s-a dublat fata de luna precedenta Actiunile ANAF pentru colectarea veniturilor in iulie 2023: Numarul controalelor antifrauda aproape s-a dublat fata de luna precedenta Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala prezinta raportul actiunilor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, miercuri seara, ca masurile pregatite de Guvern au impact asupra oamenilor si mediului de afaceri, asa ca, inainte de definitivarea propunerilor, este necesara o ampla consultare publica. Bolos sustine ca orice act normativ semnat de Ministerul Finantalor…

- Ministerul Finanțelor și Agenția Naționala de Administrare Fiscala sunt angajate intr-o cursa de modernizare și digitalizare, facand pași semnificativi in aceasta direcție, pentru a crește eficiența in asigurarea resurselor pentru cheltuielile publice ale societatii prin colectarea si administrarea…

- In contextul prevenirii evaziunii fiscale, in luna iunie 2023, au fost efectuate actiuni de control operativ in cadrul carora au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 9.470.199 lei. ”In luna iunie 2023 au fost realizate de catre structurile cu atributii de control fiscal din ANAF un…