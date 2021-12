Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) verifica veniturile obtinute din activitati specifice mediului online, precum monetizarea publicarii de continut multimedia pe website-uri, retele de socializare si platforme audio-video sau din vanzarea de programe/aplicatii software pe platforme…

- Inspectorii antifrauda fiscala verifica veniturile obținute din activitatea online de influenceri. Venituri de milioane de lei obținute de influenceri din traficul generat de pe Facebook, YouTube sau prin monetizarea prin Google AdSense nu au fost declarate de influencerii romani. ANAF se adapteaza…

- 35 persoane au obținut in mediul online venituri de cca 26,33 milioane lei, pe care au omis sa le declare, parțial sau integral, au constatat inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF, in controalele efectuate in acest an.

- Inspectorii antifrauda fiscala verifica veniturile obținute din activitatea online de influenceri. Venituri de milioane de lei obținute de influenceri din traficul generat de pe Facebook, YouTube sau prin monetizarea prin Google AdSense nu au fost declarate de influencerii romani.

- ”ANAF se adapteaza evolutiei tehnologiei si verifica veniturile obtinute din activitati specifice mediului online, precum monetizarea publicarii de continut multimedia pe website-uri, retele de socializare si platforme audio-video (Facebook, YouTube s.a.), sau din vanzarea de programe/aplicatii software…

- Economie Veniturile din online, verificate de inspectorii antifrauda fiscala / 2,11 milioane lei, cea mai mare suma nedeclarata identificata pana acum decembrie 22, 2021 10:46 ANAF se adapteaza evoluției tehnologiei și verifica veniturile obținute din activitați specifice mediului online, precum…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a demarat 100 de actiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare in ceea ce priveste conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. Potrivit ANAF, au fost demarate 100 de actiuni de control…

- ANAF va verifica daca firmele si-au conectat casele de marcat la sistemul informatic Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va verifica in perioada urmatoare daca firmele si-au conectat casele de marcat electronice la sistemul informativ national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale.…