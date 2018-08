"La cerere, contribuabilii vor fi indrumati direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale", se arata in comunicat.

In plus, inspectorii fiscali vor sprijini contribuabilii pentru familiarizarea cu orice serviciu online pus la dispozitie de ANAF: inscrierea in Spatiul Privat Virtual, depunerea de declaratii sau consultarea ghidurilor si informatiilor existente pe site-ul ANAF.

Anuntul a fost facut in contextul in care, incepand din 1 ianuarie 2019, comunicarea intre ANAF si contribuabili va fi realizata exclusiv online.