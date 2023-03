Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta suma suplimentara stabilita de catre Antifrauda vine in contextul unui control prelungit derulat de catre ANAF la OMV Petrom, pentru strangerea de informatii referitoare la taxa de solidaritate introdusa in sectorul energetic in baza unui regulament european, taxa despre care compania a transmis…

- Circa 1,2 milioane de gospodarii casnice beneficiaza de compensații din partea statului pentru consumul de gaze naturale, energie termica și energie electrica in perioada rece a anului. Pentru luna decembrie, in cadrul programului de suport al populației „Ajutor la contor”, Guvernul a acordat compensații…

- Ce venituri au avut șefii Petrom, in anul crizei energetice. CEO a incasat aproape 1,5 milioane de euro Christina Verchere, CEO și președintele directoratului OMV, a avut in 2022 un salariu brut de baza de 415.000 de euro. Asta inseamna un salariu lunar de 35.000 de euro, la care s-a adaugat și un…

- Inca avem inspectori de la Antifrauda, foarte buni, specializați in produse energetice, care analizeaza cu atenție modelul de business pe care l-a avut OMV anul trecut, a declarat Lucian Heiuș, președintele ANAF, intr-o conferința de presa.

- In urma controalelor facute, la sfarsitul anului trecut Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava avea in evidente 35.124 de debitori europeni aferenti sprijinului financiar acordat in baza cererii unice pe suprafata in perioada 2007-2021, 380 dintre ei fiind inregistrati doar in…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) nu este competenta sa ancheteze acte de legiferare cum sunt ordonanțele de urgența ale Guvernului. Este raspunsul transmis de DNA la urmatoarea intrebare adresata de DC News: „Va incepe o ancheta in legatura cu ordonanța de urgența care scutește OMV Petrom de o…

- OMV Petrom a anuntat, la finalul anului trecut, dupa 17 ani de așteptare, finalizarea majorarii capitalului social, la 6,2 miliarde de lei. Compania si-a majorat capitalul cu 566 de milioane lei, dar din suma totala, 120,6 milioane de lei reprezinta aportul statului roman, prin Ministerul Energiei.…

- Romgaz, cel mai important producator de gaze din Romania, anunța ca va achita taxa de solidaritate de 60% pe „profiturile excepționale”.Suma se ridica la peste 900 de milioane de lei. Pe de alta parte, austriecii de la OMV continua sa sfideze statul roman și spun ca nu vor plati aceasta taxa impusa…