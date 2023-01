ANAF îi obligă pe şefii de la CE Oltenia să returneze prime de 1,5 milioane lei Sefii de la CE Oltenia trebuie sa dea inapoi, conform unei decizii a ANAF, primele de 1,5 milioane lei, primite in cursul anului 2017 sub forma de bonusuri de performanta. Aceasta in timp ce angajatii societatii lucreaza in conditii grele si primesc salarii de mizere, ceea ce i-a scos in strada de mai multe ori in ultimii ani. Mai mult, compania este foarte aproape de faliment. De primele de 1,5 milioane lei au beneficiat un numar de 13 persoane angajate ale societatii in cursul anului 2017, plati considerate, acum, ilegale de ANAF, potrivit Digi24. Conducerea CE Oltenia ia, insa, in calcul posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

